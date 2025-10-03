家族をクロスボウで殺害した罪などに問われている男の裁判。精神鑑定をした医師が証言です。兵庫県宝塚市の無職・野津英滉被告（２８）は、２０２０年６月、自宅で母親・弟・祖母の３人をクロスボウで撃って殺害するなどした罪に問われています。裁判では、野津被告の犯行時の完全責任能力の有無が争点となっていて、きょう１０月３日の公判では、精神鑑定などを実施した医師らが証人として出廷しました。医師は、犯行直後の取り調