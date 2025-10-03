低気圧や前線の影響で、九州北部地方は大気の状態が非常に不安定となっています。 線状降水帯が発生するおそれがあるとして、気象台は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。 低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、九州北部地方は大気の状態が非常に不安定となっています。 気象台によりますと県内は、このあと4日の朝にかけて大雨となるおそれがあり、 「線状降水帯」が発生し、大雨