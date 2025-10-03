◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（３日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、初回１死一塁の打席で左前打を放った。出塁率でリーグ１位の阪神・大山に２毛差に迫った。試合前時点で大山に１厘３毛差だった。ヤクルト・高梨の直球に詰まらされながらも、打球は左翼の前にポトリと落ちた。捉えた打球ではなかったものの、一塁上では笑顔がこぼれた。リーグ１位を快走する打率も３割８厘に上げ、２位の巨人・泉口