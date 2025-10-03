京都市の宿泊税引き上げが、正式に決まりました。京都市はきょう１０月３日、条例改正による宿泊税の引き上げが、総務大臣の同意を得て、正式に決定したと発表しました。京都市の宿泊税は現在、３段階で設定されていますが、来年（２０２８年）３月１日からは５段階に増えます。宿泊料金が１０万円以上の場合は現在の千円の１０倍となる１万円で、定額制としては全国一だということです。京都市・松井孝治市長「見直しが正式に決定