ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、3日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。ポストシーズンでの山本由伸投手（27）に対する高い期待を明かした。ロバーツ監督は「自信が増しているのが分かる。実力はMLBトップクラス」と2年目の成長を称えた。特に投手陣にケガ人が続出する中、シーズンを通して30試合を投げ抜いたタフネスを感心。「安定感が抜群で、重要な試合で勝利に導いてくれた