高知市の魅力を若者世代に発信する「シティプロモーション事業」のシンボルマークの候補がお披露目されました。候補は3つで、10月3日から11月9日までウェブなどによる投票を行って決めることにしています。高知市では今年8月から、「シティプロモーション事業」と題して、20代から30代前半の若者世代を主な対象に特設サイトなどで市の魅力を発信する取り組みを進めています。3日、プロモーション事業で使