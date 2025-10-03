フジテレビ系列のNST新潟総合テレビは、国税局から所得隠しを指摘された問題で、不適切な代理店手数料やCM制作費の支払いがあったなどとする外部調査委員会の調査結果を3日公表し、社長が会見で陳謝しました。報告書によりますと、営業担当の社員らはCM出稿の見返りに広告代理店の担当者個人に対する利益供与を行う目的で、複数の制作会社に放送予定のないCM制作を発注するなどして資金を捻出していました。不正は東京支社の担当者