香川県の瀬戸内海の島々を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと佳子さまは3日、ハンセン病療養所などを訪問されました。紀子さまと佳子さまは3日午前、香川県高松市の大島にある国立のハンセン病療養所「大島青松園」を訪問されました。お2人は、亡くなったハンセン病の元患者らの慰霊碑に拝礼した後、入所者と懇談し「どうぞ、お大事になさってくださいね」などと時折、手を握りながら声をかけられました。午後には小豆島を訪れ、紀子さま