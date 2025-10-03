10月3日は「アンパンマンの日」。それを記念して神奈川県の「横浜アンパンマンこどもミュージアム」では、アンパンマンの声を務める俳優の戸田恵子さんによる絵本の読み聞かせが行われました。10月3日は1988年に日本テレビで、アニメ『それいけ！アンパンマン』の放送が開始された日で、2016年に日本記念日協会から「アンパンマンの日」と認定されています。それを記念して横浜市の「横浜アンパンマンこどもミュージア