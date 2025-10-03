９月末に閉園したノースサファリサッポロの運営会社に対し、札幌市は園内に残る違法建築物を１２月２６日までにすべて撤去するよう勧告したことを明らかにしました。（札幌市都市局市街地整備部前万美子部長）「本日、ノースサファリサッポロを運営するサクセス観光に対し、都市計画法に違反する違法建築物計１２２棟を令和７年１２月２６日までに除却することを内容とする勧告書を交付しました」９月３０日に閉園し