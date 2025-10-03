ウナギの資源確保などを目指して、10月3日に高知県四万十市の小学生が四万十川でウナギを放流しました。四万十川流域の漁協からなる四万十川漁協組合連合会はウナギの資源確保や増殖を目的に10年以上、四万十川にウナギを放流しています。3日は下田小学校の児童約30人が参加し、体長60センチほどの放流用の養殖ウナギ約700匹を川へ。子どもたちは「いってらっしゃい」、「元気でね」などと声をかけながらウナギを川へ放していまし