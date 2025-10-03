4日に開催されるファーム日本選手権（13時〜ひなたサンマリンスタジアム宮崎）の予告先発投手が発表され、巨人は育成選手の園田純規投手（20）、中日は仲地礼亜（24）投手が先発する。園田は福岡工大城東から23年育成ドラフト5位で入団。今季はイースタン・リーグで14試合に登板して無傷の8連勝をマークした。防御率1・42の期待の右腕だ。仲地は沖縄大から22年ドラフト1位で入団して3年目。1年目の23年に2勝を挙げたが、今