冠水した地下駐車場から運び出された、浸水被害に遭った車両＝3日午前11時4分、三重県四日市市記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を運営する第三セクター「ディア四日市」は3日、天井まで浸水した地下2階に残された車をレッカー車で運び出し、一連の搬出作業を終えた。これまで計271台が運び出され、残る3台は後日所有者が移動させるという。搬出作業は9月29日から開始。同社によると、