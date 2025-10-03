シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が10月2日、Instagramのストーリーズを更新。腕のタトゥーがわかる自撮りショットを公開した。【映像】あいみょんの腕のタトゥーが見える写真（複数カット）7月16日に更新したXでは、腕のタトゥーが写る写真を投稿し、「タトゥーいれた!?」「あいみょんタトゥーいれてたの!? 初めて知った」など、多くのコメントが寄せられたあいみょん。あいみょんの腕のタトゥーが写る自撮りショ