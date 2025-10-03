10月4日に開票日を迎える自民党総裁選。ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、その最新情勢を「選挙ドットコム」編集長・鈴木邦和氏と考える。【映像】「キター」ニコニコ生放送の様子（実際の映像）9月28日、ニコニコ生放送で「【自民党総裁選2025】総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」が行われた。参加した高校生から“ステマ騒動”について言及された小泉氏だが、選挙ドットコムの「得票数の推計（10月2日時点）」では“優