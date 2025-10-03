【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）が行われ、ナ・リーグは鈴木と今永の所属するカブス（中地区２位）が、ダルビッシュと松井を擁するパドレス（西２位）に３―１で勝ち、２勝１敗として地区シリーズ進出を決めた。鈴木は４打数１安打、ダルビッシュは１回０／３を投げて２失点で負け投手となった。ア・リーグでは吉田の所属するレッドソックス（東３位）が０―４でヤンキース（東