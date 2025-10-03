大阪市中央区に移転したロールスロイス・モーター・カーズのショールーム＝3日午後英ロールスロイス・モーター・カーズの販売代理店は3日、大阪市北区から中央区に移転したショールームを報道関係者に公開した。4台の展示スペースを備え、移転前から面積を広げた。ビジネス街である淀屋橋地区で、富裕層との接点を強化する狙いがある。ショールームは大阪市のメインストリート「御堂筋」沿いに4日開業する。1階はスポーツタイ