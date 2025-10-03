楽天グループは3日、ネットスーパー事業「楽天マート」について、関西地域から撤退すると発表した。大阪府と兵庫県でサービスを提供していたが、12月21日で終了する。新型コロナウイルスの感染収束以降、消費者の実店舗回帰が続いたことなどで不振が続いていた。関東のみで事業を継続する。楽天マートは倉庫を拠点に食品などを配送しており、大阪府茨木市の倉庫の使用を取りやめる。関西からの撤退に伴い、2025年1〜9月期決算