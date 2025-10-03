日産自動車などは３日、１１月下旬から横浜市の公道で、乗客を目的地に運ぶ自動運転の実証実験を始めると発表した。当面は、運転席に人が乗る「レベル２」で実施し、２０２７年度以降に特定の条件下で人が運転に関わらない「レベル４」での事業化を目指す。日産のミニバン「セレナ」をベースにした車両５台を使い、１台に最大３人乗ることができる。実施期間は１１月２７日から来年１月３０日の火〜金曜日（年末年始を除く）で