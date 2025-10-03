秋篠宮家の悠仁さまが成年式を終えられたことが3日、皇室の戸籍にあたる「皇統譜」に登録されました。「皇統譜」は、天皇や皇族の身分について記載した「戸籍」にあたるものです。宮内庁は、3日午後、「皇統譜」のうち、天皇・皇后以外の皇族について記された「皇族譜」の悠仁さまの欄に、9月6日に成年式を行ったことを登録し、西村泰彦宮内庁長官と難波健太書陵部長が正本と副本の2冊に毛筆で署名し、手続きを終えました。悠仁さ