3日午前8時半前、長野県大鹿村鹿塩の山林内で、近くに住む農業の平瀬哲夫さん（78）の遺体が見つかりました。平瀬さんは2日から一人で、きのこ採りをしていましたが、その後、連絡が取れず行方が分からなくなっていました。平瀬さんの体にはクマから受けたとみられる傷があり、警察はクマに襲われたとみて捜査しています。