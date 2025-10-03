プロ野球・オリックスは3日、フェニックスリーグに参加するメンバーを発表しました。フェニックスリーグは“若手選手の鍛錬の場”とされている教育リーグ。今年は10月6日(月)〜27日(月)までの22日間の日程で開催され、NPB12球団を始め、オイシックスやくふうハヤテ、韓国プロ野球球団など全18チームが参加します。▼今回発表されたオリックスの参加選手【投手】阿部翔太、富山凌雅、田嶋大樹、横山楓、井口和朋、本田圭佑、博志、