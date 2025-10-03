Snow Manが出演するトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）の第6話となる「Travel 6」が、9月28日に放送・配信されました。『旅するSnow Man』は、Snow Manのメンバーが沖縄、九州、四国、本州の全国10カ所を巡り、北海道を目指して日本列島を縦断する番組。7月27日から放送・配信がスタートし、テレビ放送をはじめ、HuluやTVerでの配信