中国市場監督管理総局によると、10月1日から製品の安全に関する重要な国家基準が施行されました。腕時計の外観部品に関する強制的な新しい国家基準では有害物質の含有量制限が明確化され、ウェットティッシュ製品の推奨性基準では安全性が引き上げられました。また、ロボットの3次元視覚システムやクラウドコンピューティングの共通要求などに関する国家基準も発表されました。腕時計は直接皮膚と接触する製品であり、「人体の皮膚