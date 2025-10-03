紀ノ国屋のエコロジーバッグの30周年を記念し、30色におよぶカラーバリエーションの「コンパクトバッグ」が登場！ 10月11日より店舗にて順次販売、公式オンラインストアでは10月8日より先行販売されます。30周年限定カラーのエコロジーバッグはバリエーション豊富！東京都推進の「マイバッグキャンペーン」に賛同して誕生した、紀ノ国屋のエコロジーバッグ。これまでにもさまざまなバリエーションが登場し、毎度人気を博しています