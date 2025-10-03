◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之が、シーズン規定投球回（143回）に到達した。規定まであと1/3回として、オリックス戦に先発。初回、先頭の森友哉を中飛に仕留め、143回となった。日本ハム時代の2023年以来、2年ぶり自身5度目の規定到達。ソフトバンクでは既に有原航平、リバン・モイネロ、大関友久が規定投球回に到達。球団で4投手が規定投球回数をクリアするのは2011年