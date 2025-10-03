KEY TO LITが表紙を務める『Eye-Ai』＋Vol.12が10月17日（金）にザ・ショットより発売される。 【画像】KEY TO LITと中島健人のアイドル全開なグラビア 表紙に登場するのは現在全国ライブツアー中のKEY TO LIT。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にもお届けする英文誌にふさわしい和装衣装で登場した。結成から現在までを振り返り、ライブツアー、それを終えた先の目標についてまでたっぷりとトークも