ティーンファッション雑誌「Popteen」と「egg」が初めてコラボレーションし、コラボ雑誌の表紙＆誌面をかけたモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH（モデルズクラッシュ』が、10月28日（火）の20時00分からABEMAで放送される。番組の初回MCは、元「Popteen」トップモデルであり、今やタレントとしても大活躍中の藤田ニコルと、「egg」の象徴として若者から圧倒的支持を集めるZ世代のカリスマ、ゆうちゃみ。主題歌はILL