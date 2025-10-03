建造物損壊の疑いで逮捕された男は、７階から９階くらいの高さから「スリングショット」と呼ばれる強力なパチンコを使って直径６ミリほどの鉄球を発射。店舗のガラスに命中させたとみられています。店舗まではおよそ８０メートルの距離がありました。 スリングショットはネットなどでも購入でき、細かい規制がありません。本来、農家が害獣を追い払う目的などで使用しています。猟銃などを販売する店のオーナӦ