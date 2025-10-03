◆楽天―西武（3日、楽天モバイルパーク）5位の西武は敵地仙台で4位楽天と今季を締めくくる2連戦を戦う。4年目の古市尊が9月24日のロッテ戦以来、今季3試合目のスタメンマスクをかぶる。先発は與座海人。今季ラスト登板で7勝目を目指す。◆西武の楽天戦スタメン1（中）西川愛也2（二）滝澤夏央3（左）渡部聖弥4（一）セデーニョ5（三）山村崇嘉6（指）デービス7（遊）佐藤太陽8（捕）古市尊9（右）古川雄大  （投）與座