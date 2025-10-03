いよいよ佳境を迎える北中米ワールドカップのヨーロッパ予選。なかでも気になるのはドイツとイタリアの行方だろう。グループAのドイツは今予選初戦でいきなりスロバキアに敗戦。続くホームの北アイルランド戦を３−１とモノにしたものの、２試合を消化して３位に甘んじている。もはや１敗も許されない状況下で10月に連勝できるか。ナーゲルスマン監督の下、10日のルクセンブルク戦、13日の北アイルランド戦に向けて招集され