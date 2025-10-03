市原隼人（38）が3日、都内で行われた映画「おいしい給食炎の修学旅行」（24日公開、監督綾部真弥）の完成披露舞台あいさつに出席した。同シリーズの舞台は80年代の中学校。給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒によるどちらが給食を“おいしく食べるか”という闘いを描く。同作は劇場版4作目。2019年放送のドラマシリーズ1作目のヒロインを務めた武田玲奈との6年ぶりの共演は「懐かしいなと思いながら」だった