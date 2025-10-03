埼玉県春日部市で車4台が絡む事故がありました。【映像】事故現場付近の様子警察によりますと、春日部市で午後4時すぎ、交差点を右折しようと止まっていた車と対向車線を走っていた車が正面衝突し、合わせて4台が巻き込まれました。この事故で3人がけがをし、このうち70代とみられる女性が意識不明の状態で病院に搬送されました。（ANNニュース）