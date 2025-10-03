再建された旧ソ連による日本人抑留犠牲者の追悼碑に記された4カ国語の説明＝カザフスタン・アルマトイ（シベリア抑留者支援・記録センター提供）シベリア抑留者支援・記録センターは2日、カザフスタン・アルマトイで地震の影響で倒壊した、旧ソ連による日本人抑留犠牲者の追悼碑を寄付により再建したと発表した。厚生労働省によると、中央アジアやシベリア、モンゴルの強制労働収容所に送られた抑留者は約57万5千人に上る。碑