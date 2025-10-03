防衛省は3日、米空軍の輸送機CV22オスプレイ1機が2日に航空自衛隊浜松基地に緊急着陸していたと明らかにした。同省などによると、米軍機は横田基地（東京都）所属で、飛行中に警告灯が作動し、事故を避けるための予防措置だったという。防衛省や同省から連絡を受けた東京都によると、2日午後0時10分ごろに緊急着陸した。飛行目的や詳しいルートは明らかにせず、けが人や施設の被害は確認していないとしている。東京都や横田