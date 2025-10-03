投開票があすに迫った自民党総裁選。決選投票を見据えて、麻生氏と岸田氏、この2人の総理経験者の動向に焦点が集まっています。選挙戦を通じて、自民党は変われるのでしょうか？【写真を見る】あす投開票の自民党総裁選議員票は小泉氏リード、高市氏と林氏が追う決選投票を見据えた動き活発 “キングメーカー” 麻生氏、岸田氏らの動向は「林陣営、最後のお願いです」自民党鈴木宗男 参院議員「はいどうもご