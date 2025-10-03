自民党は派閥のパーティー収入の不記載事件を受け、解散した派閥などの寄付を原資に6億5000万円を「能登半島地震災害義援金」に寄付しました。【映像】森山幹事長「6億5000万円を寄付」 「党として6億5000万円を1日付けで日本赤十字社の能登半島地震災害義援金に寄付をいたしました」（森山幹事長）森山幹事長は、解散した派閥や不記載のあった議員からの党本部への寄付に一定額を上乗せしたと説明しました。去年12月にも8億