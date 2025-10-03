元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で9月30日に公開された動画に出演。巨人・田中将大が日米通算200勝を達成できると思った瞬間を明かした。田中将大○「みんなが一体感を持った戦いぶりだった」9月30日の中日戦で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中。高木氏はこの偉業を祝しつつ、「なぜ俺が勝てるだろうと思ったかというと、門脇とか増田大輝とか、セカンドを守っていた