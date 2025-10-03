東京・町田市で起きた殺人事件。男が仕事の悩みを抱えていたことが両親への取材で分かってきました。また、今回亡くなった母親の遺体と対面した娘が取材に応じました。涙声で「痛かったねって。頑張ったねという感じですかね」「お顔だけ…顔だけ…。穏やかでした」と話す女性。東京・町田市のマンションで男に刺され死亡した秋江千津子さんの娘です。母親の遺体と対面した3日朝、取材に応じました。事件が起きたのは9月30日午後7