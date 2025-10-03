ジャルパックは、JALダイナミックパッケージ「心を動かす旅オホーツク流氷紀行3・4日間〜冬の網走・知床をたずねて〜」を販売している。流氷ウォーク ※画像はイメージ本ツアーは「“オホーツク”冬の風物詩“氷”をみる! まなぶ! かんじる! そしてたのしむ!!」をテーマに掲げ、現地係員付きの団体型「オホーツク満喫プラン」と、自由度の高い個人型の「オホーツク自由自在プラン」の2つのプランを用意。「オホーツク満喫プラン