◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ第１節Ａ東京―宇都宮（３日、東京・トヨタアリーナ東京）Ｂリーグ１０季目の開幕を前に、島田慎二チェアマンが会場のトヨタアリーナ東京で取材に応じた。開幕を直前に控え、「来シーズンからＢ革新は始まるが、シンボリックな変化があるわけではない。毎年、少しずつ進化を続けてきた。大事なことは常に前年超えしていくこと。去年の入場者数や事業規模を超えつつ、代表強化にも