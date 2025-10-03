ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏とお笑いコンビ・オズワルドが、「野菜」を巡ってX上で応酬を繰り広げている。オズワルド畠中悠さんが2025年10月2日、「野菜」に関する発言で堀江氏から批判を受けたエピソードをラジオで話すと、堀江氏も翌3日、「野菜で健康とか言ってると、また病気になるぞ」とXで反応。これに対し、相方の伊藤俊介さんも参戦している。堀江氏、伊藤さんに「フォロワー360万人舐めんなよ笑」オズワルドは2日、