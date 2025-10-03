鹿児島市バスの運転手が、乗客として乗っていた知り合いらから、運賃を取らずにバス停で降ろしていたことが分かりました。この運転手は業務委託された民間のバス会社の運転手でした。 鹿児島市交通局によりますと、今年8月、三和町発、交通局北営業所前行きの市バスで、バス停で降りようとした男女の乗客2人に対し、運転手が運賃箱を手でふさぎ、あわせて460円の運賃を受け取らずにそのままバスから降ろしていたということです。