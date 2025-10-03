グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13：00〜13：53）。9月27日（土）の放送は、シンガーソングライターNakamuraEmiさんが、プロデューサー＆ギタリストのカワムラヒロシさんと登場！ 9月7日（日）にリリースされた配信シングル「デイジー」について伺いました。（左上から時計周りに）潮紗理菜、遠山大輔、NakamuraEmiさん、カワムラヒロ