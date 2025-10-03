心臓の左右の部屋を区切る壁に生まれつき穴があいている状態（心房中隔欠損症）の新しい手術方法が、高知県内で初めて高知市の病院に導入されました。高知市の近森病院は9月22日、心房中隔欠損症に対してカテーテルを使った新しい手術方法を導入し、60代男性と80代女性の2人の手術を行いました。心房中核欠損症とは、心臓の左右の部屋を区切る壁に生まれつき穴が開いている状態のことで、出生児の約1500人に1人が発症してい