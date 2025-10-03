東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 27140.92（-146.20-0.54%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26761.06（+382.67+1.45%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8987.37（+41.43+0.46%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80985.81（+2.50+0.00%） ３日のアジア株は総じて上昇。全般的に前日の米株高を背景に堅調な推移を見せた。台湾株は大幅続伸。フィ