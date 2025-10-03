ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊は８２ｂｐで並ぶ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.704 フランス3.52（+82） イタリア3.519（+82） スペイン3.243（+54） オランダ2.861（+16） ギリシャ3.371（+67） ポルトガル3.105（+40） ベルギー3.243（+54） オーストリア3.007（+30） アイルランド2.957（+25）