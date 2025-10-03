ポーズをとるJAXAの大西卓哉飛行士＝3日午後、東京都千代田区国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月間滞在した宇宙航空研究開発機構（JAXA）の大西卓哉飛行士（49）が地球の環境に慣れるためのリハビリを米国で終えて帰国し、3日に東京都内で記者会見した。滞在中は日本人で3人目となる船長を経験。「大役だったが良い仲間に恵まれ、大きな問題もなく務められた。大きな財産になった」と振り返った。予定した科学実験は米国の