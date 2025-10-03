ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、3日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。ポストシーズンでの佐々木朗希投手（23）の起用法に言及した。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏のインタビューに対し、ロバーツ監督は佐々木とポストシーズンでのクローザー起用について話し合ったことを明かした。ロバーツ監督は状況や相手によってクローザーは流動的にして「佐々木、シーハン、トライネン