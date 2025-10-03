万博会場で開かれたイベントに参加した養老孟司さんと「AI養老先生」＝3日午後、大阪市此花区の夢洲解剖学者の養老孟司さんが、養老さんの姿や声を模した人工知能（AI）と対面し、現代社会を取り巻く課題について議論するイベントが3日、大阪・関西万博会場で開かれた。AIは地震などの発生に備え、防災や迅速な復興のための取り組みの重要性を訴えた。イベントで養老さんは、南海トラフ巨大地震について「自分の所にくるという